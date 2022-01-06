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Довольная Наталья Могилевская поразила фото в одном халате с букетом роз

6 января 2022, 23:57
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На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой поизрует в уютном длинном халате молочного оттенка.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская порадовала фанатов новым фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Известная украинская певица Наталья Могилевская любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома.

В Instagram звезда поделилась с поклонницами нерушимым принципом – даже в домашней обстановке оставаться красивыми и не донашивать старые вещи.

Расслабленные новогодние праздники для певицы – не повод отступать от правил, что она доказала новым фото.

На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой позирует в уютном длинном халате молочного оттенка. Рядом с ней – огромный букет белых роз. Частично на фото можно рассмотреть интерьер и увидеть праздничный новогодний декор.

"Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год?" – поинтересовалась она.

Могилевская порадовала новым фото в халате / фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поклонники обратили внимание на уютный и пушистый халат Натальи и начали живо интересоваться, где они могут купить точно такой же. Также они не скупились на комплименты для звезды.

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