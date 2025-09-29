Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

Кратко:
- Ольга Сумская убежала от вопроса о старшей дочери
- Что у нее спросила журналистка
Украинская известная актриса Ольга Сумская пообщалась с журналисткой Натальей Тур и ответила не ее вопросы.
Во время сьемок проекта "Тур звездами" журналистка спросила у знаменитости о ее старшей дочери Антонине, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине.
Отметим, Тоня отмечала 1 июня день рождения, и Наталья спросила, удалось ли Сумской увидится с Паперной.
"А тут я желаю вам невероятного вдохновения, потому что дети – это святое!" – сказала Сумская и избежала прямого ответа.
Как позиция Тони Паперной влияет на Ольгу Сумскую
Как стало известно, из-за молчаливой позиции Паперной, страдает карьера Ольги Сумской в Украине. При этом Ольга отмечает, что не оправдывает свою дочь, не поддерживает ее позицию, и ни в коем случае не жалуется на собственное отношение.
Смотрите видео интервью Ольги Сумской:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Вас может заинтересовать:
- Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось
- Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло
- "Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред