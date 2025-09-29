Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

Ольге Сумской снова задали неприятный вопрос.

Ольга Сумская - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, t.me, Тоня Паперная

Кратко:

Ольга Сумская убежала от вопроса о старшей дочери

Что у нее спросила журналистка

Украинская известная актриса Ольга Сумская пообщалась с журналисткой Натальей Тур и ответила не ее вопросы.

Во время сьемок проекта "Тур звездами" журналистка спросила у знаменитости о ее старшей дочери Антонине, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине.

Отметим, Тоня отмечала 1 июня день рождения, и Наталья спросила, удалось ли Сумской увидится с Паперной.

"А тут я желаю вам невероятного вдохновения, потому что дети – это святое!" – сказала Сумская и избежала прямого ответа.

Тоня Паперная с мужем / фото: t.me, Тоня Паперная

Как позиция Тони Паперной влияет на Ольгу Сумскую

Как стало известно, из-за молчаливой позиции Паперной, страдает карьера Ольги Сумской в Украине. При этом Ольга отмечает, что не оправдывает свою дочь, не поддерживает ее позицию, и ни в коем случае не жалуется на собственное отношение.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

