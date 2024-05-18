Давай признаемся: путинисты Лазарев и Кудрявцева воссоединились и отдохнули в Турции

Путинисты Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева вместе отдыхали в Турции, певец слил видео.

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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев сняли провокационное видео / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva, t.me/lazarev_official

Российский певец-путинист Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористической политики Кремля, со своей дочерью.

На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

видео дня

"Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе", - говорит Лазарев, обнимая Кудрявцеву.

Отметим, что Кудрявцева замужем за футболистом Игорем Макаровым, сейчас он, по слухам, лечится от алкоголизма, скорее всего, именно из-за этого Макаров не отправился с женой на отдых.

Кто такой Сергей Лазарев? Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.

Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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