Российский певец-путинист Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористической политики Кремля, со своей дочерью.
На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
"Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе", - говорит Лазарев, обнимая Кудрявцеву.
Отметим, что Кудрявцева замужем за футболистом Игорем Макаровым, сейчас он, по слухам, лечится от алкоголизма, скорее всего, именно из-за этого Макаров не отправился с женой на отдых.
Кто такой Сергей Лазарев?
Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.
Сергей Лазарев - последние новости по теме
Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.
А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.
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