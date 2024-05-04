Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

Лера Кудрявцева собирается помочь Волочковой бросить пить.

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В российском шоубизнесе назревает новый скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv, volochkova_art

Россияне с радостью и отличным настроением глумятся над тем, как спивается главная балерина-патриотка террористической России - Анастасия Волочкова.

Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах и обвиняет всех подряд в зависти, обзывая разными словами. По мнению балерины, все ей завидуют, потому что не могут позволить себе такой дорогой отдых.

Тут же на связь с балериной вышла путинистка Лера Кудрявцева. Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале текст сообщения, который отправила в личку Анастасии Волочковой.

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В переписке Кудрявцева заявила, что балерина, вероятно, не осознаёт свою проблему, поэтому она готова "помочь клиникой". Она также решила вынести этот позор в публичное пространство, обидевшись на то, что Волочкова посмела не ответить ей.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

"Настенька милая, слушай, возможно, я не имею права и не моё дело. Но я считаю, что должна тебе сказать, ты добрая девочка и очень хочется помочь. Настён, возможно тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть", — написала телеведущая Волочковой.

Путинистка Кудрявцева обратилась к пьянице-балерине / Скриншот Телеграм

Однако Волочкова решила даже не реагировать на мнение общественности. "Вы знаете, я сейчас иду на берег к океану. И могу сказать, что мне абсолютно безразлично, что у себя пишут и репостят какие-то кошелки. Мне они неинтересны. Они-то пасутся на моей странице. Ну, если я тебе не нравлюсь, так отпишись! Ну не могут же. Не могут!" — заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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