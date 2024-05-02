Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию

Путинист Сергей Лазарев оказался не таким уж верным родине и уехал с детьми из РФ.

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Сергей Лазарев улетел с детьми в Турцию / коллаж: Главред, фото: t.me/lazarev_official

Российский певец Сергей Лазарев, который в диком восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, улетел в Турцию вместе с детьми.

Как сообщил путинист в своих соцсетях, в Турции у него запланировано выступление, но он решил не только заработать деньги, но и отдохнуть.

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После того, как Лазарев опубликовал видео своего пения из отеля в Турции, фанаты артиста были в шоке. Путинист выглядел совсем не в форме, а его пение резало ухо. Певец не попадал в ноты и выглядел как-то безалаберно.

"Со слухом тут проблемки", - написал Лазарев.

Как отметили, сами же поклонники певца, без фонограммы на концерте не обойдется и посоветовали любителю Путина взять перерыв в карьере.

Кто такой Сергей Лазарев Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины встал на сторону РФ.

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Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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