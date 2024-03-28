Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

По его словам, его сильно "колбасит" и он решил взять паузу.

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Лазарев приостановил концертную деятельность / Коллаж Главред, фото Instagram/lazarevsergei

Российский певец Сергей Лазарев, который поддерживает нападение террориста Путина на Украину, сообщил о том, что приостанавливает свою карьеру.

Как пишет пропагандистский ресурс Звездач в телеграмм, он решил взять небольшую паузу.

"Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. Я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать", - говорит он.

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По словам певца, его начало "колбасить" еще две недели назад. "Стараюсь ничего не ставить в праздничный, деньрожденческий месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год", - поясняет он.

Кто такой Сергей Лазарев Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.

Напомним, ранее российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, унизил предательницу и молчунью, бывшую украинку Регину Тодоренко.

Ранее также Сергей Лазарев опозорил российскую скандальную балерину Анастасию Волочкову. По информации пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", Настя просто хотела совместное фото с Сережей на "Золотом граммофоне", а "тот лишь сообщил, что не фотографируется".ё

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