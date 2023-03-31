Дантес эмоционально вступился за Дорофееву, которую обидела зрительница: "Не обижайте моих бывших"

Певец не смог сдержать эмоций, когда из зала раздались оскорбления в адрес его бывшей жены.

Дантес эмоционально вступился за Дорофееву, которую обидела зрительница/ Instagram

Украинский певец Владимир Дантес публично вступился за свою бывшую жену Надю Дорофееву, когда во время съемок шоу "Пожар" в Варшаве одна из зрительниц в зале оскорбила ее.

Запись шоу была обнародована на ютуб-канале ведущего Алексея Дурнева, который вел его вместе с Дантесом и украинской телеведущей Раминой. В финале программы ведущие давали ответы на вопросы зрителей в зале.

Одна из зрительниц задала Дантесу неудобный вопрос и в негативном смысле высказалась о его бывшей жене Наде Дорофеевой. Зрительница в шутку поинтересовалась, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинского дизайнера Дашу Кацурину, а не ее.

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При этом девушка из зала негативно высказалась о Дорофеевой, сказав, что та "явно не топ".

"Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая... сердечная, да?", – сказала зрительница.

Такие комментарии в сторону бывшей жены явно разозлили певца, и он эмоционально вступился за нее, попросив не обижать ее.

"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ... Вы встали обосрать всё, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?", – на эмоциях высказался Дантес.

После такого замечания зрительница сразу сменила тему и задала следующий вопрос Дурневу.

Ранее сообщалось, что Дантес впервые высказался о любовной песне Дорофеевой и Кацурина. Он сказал, что трек ему понравился, в нем много правды, жизни, души. При этом к своему комментарию певец добавил: "Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю".

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

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