Известная украинская прыгунья покрутила округлыми ягодицами в микрошортиках

Марина Бех-Романчук похвасталась результатами многолетних тренировок.

Марина Бех-Романчук показала накачанные ягодицы в микрошортах / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук снова доказала своей многотысячной армии подписчиков, что любой спорт может быть эстетически и сексуально привлекательным.

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала крайне живописные снимки с загадочной подписью: "День за днем". Вероятно, таким образом Бех-Романчук хотела подчеркнуть, что любые цели достигаются лишь тогда, когда над ними ежедневно и кропотливо трудишься.

Впрочем, заметны результаты работы прыгуньи невооруженным глазом - помимо спортивных достижений она достигла великолепной физической формы, которая делает ее еще более привлекательно независимо от того, что на нее надето - спортивный костюм или вечернее платье.

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На новых снимках Бех-Романчук в кадре предстала сзади, демонстрируя рельефную спину и идеальной формы ягодицы - подтянутые и "запакованные" в спортивные микрошортики.

Поклонники спортсменки, пораженные формой и изяществом ее тела, в комментариях были немногословны - их чувства в основном выражали эмодзи пламени, сердечек и поцелуев.

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