"Трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает": Киркорова спустили с небес на землю

Филипп Киркоров в последнее время ведет себя неадекватно.

Филиппа Киркорова поставили на место / скриншот YouTube

Певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

Творчество скандального певца вызывает у певицы отвращение.

видео дня

"Киркоров с лохматого года именует себя королем. А думаете, люди его любят? Да на него ходят посмотреть, как на смешного забавного павлина, как много лет назад ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает… И таких персонажей с "рефлексом Киркорова" — посмотрите на меня, я главный, у меня самый яркий хвост! - у нас много", — заявила артистка.

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Вам может быть интересно: