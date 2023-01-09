"Бедные дети, нового папку им сотворили": Киркоров показал лицо после пластики

В Сети шокированы новой внешностью скандального Филиппа Киркорова.

Киркоров показал лицо после пластики / скриншот

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность.

В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Киркоров после пластики / соцсети

"Гнилую сущность никакой хирург не исправит","Еще бы новые мозги купил", "Он превращается в Тимати", "Ужас какой, бедные дети, нового папку им сотворили...", "Что до, что после - омерзительный тип", "Вылитый Тимати стал только в 2 раза выше", "Ему глаза ушили? Теперь как он будет их выкатывать от возмущения?", - писали в комментариях под снимком Киркорова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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