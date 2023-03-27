"Я, конечно, всех ненавижу": Дантес впервые высказался про любовную песню Дорофеевой и Кацурина

Трек и клип "Щоб не було" вызвали резонанс среди поклонников, но свое мнение Дантес долго держал при себе.

Владимир Дантес рассказал, что думает про совместный трек Миши Кацурина и Нади Дорофеевой / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Уже год отношения между музыкантом и комиком Владимиром Дантесом, певицей Надей Дорофеевой, и парой рестораторов Миши и Даши Кацуриных вызывают повышенный интерес общественности. Все они когда-то были близкии друзьями, однако в марте 2022 года стало известно, что артисты и рестораторы разводятся.

Позже подтвердились слухи о том, что Надя Дорофеева закрутила роман с Мишей Кацуриным, а попытки Дантеса утешить Дашу переросли в серьезные отношения. И если последние предпочитают наслаждаться счастьем в тишине, то Додо говорит о своих чувства открыто и в песнях.

Недавно она записала с Кацуриным романтический трек под названием "Щоб не було". Возлюбленные также снялись вместе в клипе. Трек очень быстро приобрел популярность, правда, не без помощи хейтеров, который до сих пор осуждают Надю и Мишу за их роман.

видео дня

Дантес долгое время отказывался комментировать песню бывшей жены о новых отношениях, хотя даже его избранница, бизнесвумен Даша Кацурина, не смогла пройти мимо, и высказалась про клип.

Молчание артист нарушил лишь недавно, во время участия в шоу "Я люблю Україну". Его команде предстояло показать, как хорошо они знают украинскую музыку - им нужно было угадать песню по самому популярному комментарию к ней. Первый комментарий звучал так: "А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?" Конкуренты ответили неправильно, тогда за дело взялся сам Дантес, подчеркивая, что не удивительно, что правильный ответ знает именно он.

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится. В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется "Щоб не було". Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой самый любимый комментарий под этим видео, мне его прислали, там написано: "А, выжили Дантеса из дома", - сыронизировал артист.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Также о своей песне высказалась сама Дорофеева - артистка резко отреагировала на славу "разлучницы", которую приобрела из-за романа с Кацуриным, но не сожалеет о содеянном. "Щоб не було" вполне очевидно имеет успех среди слушателей.

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