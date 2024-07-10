"Честь и ответственность": звездный писатель и музыкант показал, как служит в НГУ

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан показал фотографии с военной службы.
В своем Instagram он поделился фотографиями с коллегами из коллектива "Жадан и Собаки" в военной форме. Вместе с Евгением Турчиновым и Александром Меренчуком он получил свой шеврон.
"Получили шевроны бригады. Честь и ответственность", - подчеркнул Сергей Жадан.видео дня
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
Сергей Жадан – главные новости из жизни писателя и музыканта:
В начале июня Сергей Жадан вступил в НГУ и показал первые кадры со службы.
"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - сообщил писатель.
Блогер-сплетник Беспалов, что у Жадана якобы роман с народным депутатом Соломией Бобровской. Впрочем, никаких подтверждений этой информации нет.
Позже сам Сергей Жадан прокомментировал "роман" с известной депутаткой. Музыкант с юмором сказал, что "все самое интересное в своей жизни узнал благодаря отечественной журналистике".
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