"Честь и ответственность": звездный писатель и музыкант показал, как служит в НГУ

Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан решил показать фотографии с побратимами по 13-й бригаде Национальной гвардии Украины Хартия.

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Сергей Жадан получил шеврон бригады Хартия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан показал фотографии с военной службы.

В своем Instagram он поделился фотографиями с коллегами из коллектива "Жадан и Собаки" в военной форме. Вместе с Евгением Турчиновым и Александром Меренчуком он получил свой шеврон.

"Получили шевроны бригады. Честь и ответственность", - подчеркнул Сергей Жадан. видео дня

Сергей Жадан вместе с побратимами получил шеврон Хартии / instagram.com/serhiy_zhadan/

Кратко о Сергее Жадане / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Сергей Жадан – главные новости из жизни писателя и музыканта:

В начале июня Сергей Жадан вступил в НГУ и показал первые кадры со службы.

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - сообщил писатель.

Блогер-сплетник Беспалов, что у Жадана якобы роман с народным депутатом Соломией Бобровской. Впрочем, никаких подтверждений этой информации нет.

Позже сам Сергей Жадан прокомментировал "роман" с известной депутаткой. Музыкант с юмором сказал, что "все самое интересное в своей жизни узнал благодаря отечественной журналистике".

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