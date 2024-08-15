УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

Даяна Швец
15 августа 2024, 17:01
292
В последнее время украинцы узнают все больше правды об известном певце Олеге Виннике. Вот, недавно появились детали, как артист выезжал за границу.
Винник
Новые детали о побеге Винника из Украины / Коллаж: Главред, скриншот Instagram

Украинский певец Олег Винник в начале полномасштабного вторжения выехал в Германию. Украинский продюсер Вадим Лисица раскрыл правду о том, как артист выезжал за границу и рассказал о его зависимости.

В качестве аргумента, почему певец покинул Украину в трудное время, Винник заявляет, что якобы лечил сложное заболевание. Поклонники переживали, куда исчез артист, ведь за 2,5 года он ни разу не выходил на связь и абсолютно исчез из инфопространства.

Однако на днях исполнитель "Нино" решил заявить о себе: записал видеообращение и анонсировал выход песни "Мои люди" ко Дню Независимости Украины.

видео дня

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Такое резкое резкое возвращение в просторы шоубиза изрядно всколыхнуло сеть. В стороне не остался и продюсер Вадим Лисица. Он рассказал о серьезной подножке от певца.

Как поделился Вадим в комментарии в Facebook, исполнитель бежал из Украины на второй день полномасштабной войны - 25 февраля 2022 года.

По словам Лисицы, Винник выехал за границу, прячась в багажнике авто, а за рулем была жена его продюсера Александра Горбенко.

Своим бегством изрядно артист подвел продюсера. Вадим Лисица рассказывает, что у него были запланированы концерты, интервью и другие встречи.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кроме этого, известный продюсер раскрыл еще одну тайну певца. По его информации, у Олега есть алкогольная и наркотическая зависимость.

Именно это он, как подчеркивает продюсер, поставил на первое место, чем также подвел Горбенко.

"Он выбрал бухло и кокс (кокаин - ред). Предал продюсера и всю команду. В багажнике машины, за рулем которой была жена Саши, 25 февраля 2022 года как трус пересек границу", - написал продюсер.

Эти обвинения вызвали шквал возмущения в украинском обществе, где образ Винника как народного любимца резко контрастирует с образом труса и предателя, который возникает из слов продюсера.

Кто такой Вадим Лисица?

Вадим Вадимович Лисица (род. 2 августа 1975, Запорожье) - продюсер, саундпродюсер, аранжировщик, звукорежиссер, музыкальный продюсер шоу Х-фактор (Сезон 9) и "Х-фактор" (Сезон 10).

Был продюсером саундтрека "Найкращий день" к фильму "Скажене весілля" - дуэтной песни, исполненной Потапом и Олегом Винником в 2018 году.

А также "Свят! Свят! Свят!" - официального саундтрека, исполненного Потапом, Олегом Винником и Ольгой Поляковой к фильму "Скажене весілля 2".

Олег Винник - последние новости

Как известно, недавно беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении. На фан-странице беглеца в Facebook появилось соответствующее видео в поддержку новой песни Винника, которая станет доступной для всех 23 августа. Также артист решил поблагодарить воинов ВСУ, которые сейчас героически защищают нашу страну.

В свою очередь бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца и назвал ложью все заявления о здоровье Олега Винника и помощи ВСУ с его стороны.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине шоу-бизнес Х-Фактор Олег Винник новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

18:21 Украина
Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

17:59 Мир
ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

17:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 14446

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 5475

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 3723

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 2674

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Последние новости

18:21

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

17:59

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, деталиВидео

17:51

Детективов НАБУ призвали проверить схему закупки лекарств для онкобольных в ГП "Медицинские закупки"

17:37

Новый украинский комендант Курской области: что известно о генерале Москалеве

17:34

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
17:33

"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во ЛьговеВидео

17:01

Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

16:56

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

16:55

Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

Реклама
16:45

С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

16:43

Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

16:41

Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

16:36

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

16:32

ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

16:15

Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

16:11

"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

16:08

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

15:59

"Это безумие - они сбивают своих же": раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

15:39

ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

15:36

Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

Реклама
15:35

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

Реклама
12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять