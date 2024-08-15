Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

Украинский певец Олег Винник в начале полномасштабного вторжения выехал в Германию. Украинский продюсер Вадим Лисица раскрыл правду о том, как артист выезжал за границу и рассказал о его зависимости.
В качестве аргумента, почему певец покинул Украину в трудное время, Винник заявляет, что якобы лечил сложное заболевание. Поклонники переживали, куда исчез артист, ведь за 2,5 года он ни разу не выходил на связь и абсолютно исчез из инфопространства.
Однако на днях исполнитель "Нино" решил заявить о себе: записал видеообращение и анонсировал выход песни "Мои люди" ко Дню Независимости Украины.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Такое резкое резкое возвращение в просторы шоубиза изрядно всколыхнуло сеть. В стороне не остался и продюсер Вадим Лисица. Он рассказал о серьезной подножке от певца.
Как поделился Вадим в комментарии в Facebook, исполнитель бежал из Украины на второй день полномасштабной войны - 25 февраля 2022 года.
По словам Лисицы, Винник выехал за границу, прячась в багажнике авто, а за рулем была жена его продюсера Александра Горбенко.
Своим бегством изрядно артист подвел продюсера. Вадим Лисица рассказывает, что у него были запланированы концерты, интервью и другие встречи.
Кроме этого, известный продюсер раскрыл еще одну тайну певца. По его информации, у Олега есть алкогольная и наркотическая зависимость.
Именно это он, как подчеркивает продюсер, поставил на первое место, чем также подвел Горбенко.
"Он выбрал бухло и кокс (кокаин - ред). Предал продюсера и всю команду. В багажнике машины, за рулем которой была жена Саши, 25 февраля 2022 года как трус пересек границу", - написал продюсер.
Эти обвинения вызвали шквал возмущения в украинском обществе, где образ Винника как народного любимца резко контрастирует с образом труса и предателя, который возникает из слов продюсера.
Кто такой Вадим Лисица?
Вадим Вадимович Лисица (род. 2 августа 1975, Запорожье) - продюсер, саундпродюсер, аранжировщик, звукорежиссер, музыкальный продюсер шоу Х-фактор (Сезон 9) и "Х-фактор" (Сезон 10).
Был продюсером саундтрека "Найкращий день" к фильму "Скажене весілля" - дуэтной песни, исполненной Потапом и Олегом Винником в 2018 году.
А также "Свят! Свят! Свят!" - официального саундтрека, исполненного Потапом, Олегом Винником и Ольгой Поляковой к фильму "Скажене весілля 2".
Олег Винник - последние новости
Как известно, недавно беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении. На фан-странице беглеца в Facebook появилось соответствующее видео в поддержку новой песни Винника, которая станет доступной для всех 23 августа. Также артист решил поблагодарить воинов ВСУ, которые сейчас героически защищают нашу страну.
В свою очередь бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца и назвал ложью все заявления о здоровье Олега Винника и помощи ВСУ с его стороны.
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