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Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 лет

26 февраля 2023, 12:42
Брэд Питт появился на публике вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. А до того он познакомил возлюбленную со своими детьми.
Питт, девушка Брэда Питта
Брэд Питт с новой возлюбленной / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный 59-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт был замечен в компании своей новой возлюбленной ‒ фитнес-тренера, 29-летней Инес де Рамон. Об это стало известно из видео, которое было опубликовано в Twitter французского издания Paris Match.

В ролике Питт и его девушка наслаждаются компанией друг друга на светском ужине в дорогом ресторане Fouquet’s на Елисейских полях.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, перед ужином Питт вышел на сцену 48-й церемонии вручения кинопремии César Film Awards, чтобы вручить награду легендарному режиссеру Дэвиду Финчеру (он тоже потом пошел ужинать в тот ресторан).

видео дня

К слову, недавно инсайдер из окружения актера сообщил, что Питт познакомил Инес с большинством своих детей, которых он воспитывает с экс-супругой Анджелиной Джоли.

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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