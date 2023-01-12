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Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

12 января 2023, 22:13
Бывший муж Анджелины Джоли любил на экране многих прелестниц, но одна ему запомнилась больше всех.
Брэд Питт, Шэлейн Макколл
Брэд Питт и Шэлейн Макколл во время съемок "мыльной оперы" Даллас/ imdb.com

Голливудский красавчик Брэд Питт за более чем 30 лет кинокарьеры сыграл на экране бесчисленное количество постельных сцен. Среди них и интим с Анджелиной Джоли в фильме Мистер и Миссис Смит (поговаривают, Питт был настолько хорош, что именно с этой близости и начались их многолетние отношения), и с Хеленой Бонем Картер в культовом Бойцовском клубе.

К тому же на его счету романы с признанными голливудскими красотками. Однако долгими зимними вечерами он вспоминает не все это разнообразие и великолепие кинолюбовниц. В интервью для журнала W он признался: первая и лучшая интимная сцена была у него во времена съемок в "мыльной опере" Даллас.

Питт появился всего в четырех эпизодах (с 1987 по 1988 год) сериала о жизни состоятельной семьи з Техаса. Актеру посчастливилось сыграть бойфренда одного из ключевых персонажей - Шарлотты Уэйд в исполнении Шэлейн Макколл.

Между артистами был краткосрочный роман и в реальной жизни, поэтому на экране молодые герои смогли показать настоящую химию. Сцены Питта и Макколл были практически целомудренными - юные влюбленные валялись в сене и страстно целовались.

"Это было в шоу Даллас. Нам приходилось валяться на сене в сарае. Я не думаю, что у меня были указания, как себя вести: я просто катался и дурачился", - вспоминает Брэд Питт.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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