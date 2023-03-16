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"Боже, что за кровавый след?!": Лолита удивила россиян новой выходкой

16 марта 2023, 21:11
Лолита опозорилась модным трендом. Россияне в ужасе от выходки певицы и гадают, зачем актриса такое сотворила.
Лолита
Лолита / УНИАН

Певица Лолита, которая предала Украину и поддержала диктатора Путина, скоро будет отмечать 60-летие. Несмотря на столь солидный возраст, путинистка старается следить за модными трендами.

Со своими поклонниками Милявская активно общается в личном Telegram-канале. Там она не только делится творческими успехами, но и показывает гастрольные будни, а также свою "домашнюю" жизнь.

Недавно артистка решила рассказать о любимом консервированном компоте, которым ее угостила звездная коллега Анита Цой, но внимание публики приковала вовсе не банка домашнего напитка.

видео дня

Чтобы выйти в эфир, Лолита накинула пушистый бордовый халат, который все время норовил распахнуться на груди. Шея артистки была открыта, и зрителям бросилось в глаза странное темно-красное, будто бы кровавое, пятно округлой формы.

Приглядевшись, можно догадаться, что пятно это татуировка. Вероятно, Лолита решила опробовать на себе популярные сегодня у молодежи временные переводные картинки-татуировки.

Лолита

"Боже, что за кровавый след?!", "А что на шее? Синяк?", "Надеюсь, это не настоящее тату?!" - обсуждают фанаты в Сети.

Как ранее писал Главред, российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его.

Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

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