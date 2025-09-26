Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

Вы узнаете:
- Леся Никитюк поделилась новым фото со съемок шоу
- Ведущая изменила прическу и цвет волос
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, уже активно вернулась к работе на съемочной площадке. В своем Instagram звезда показала новые образы, которые примерила во время съемок шоу "Кто сверху".
Никитюк поразила поклонников косплеем легендарной героини Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво". Она предстала брюнеткой с каре и в белой рубашке, воссоздав один из культовых кадров, где героиня держит сигарету.
Хотя образ был временным и создан с помощью парика, фанаты посоветовали ведущей остаться брюнеткой, настолько им понравилась трансформация.
Кроме образа из "Криминального чтива", Леся поделилась с подписчиками целой подборкой ярких перевоплощений со съемок: вместе с Владимиром Дантесом она появилась в кимоно и японских сандалиях "гэта", а также в забавном костюме авокадо.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что ведущая Леся Никитюк откровенно рассказала об отношениях со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. По словам Леси, из-за службы любимого они видятся редко, поэтому для нее большое счастье даже несколько минут телефонного разговора. В то же время Никитюк считает Дмитрия лучшим отцом их ребенка.
Телеведущая Леся Никитюк также поделилась переживаниями о работе в сфере развлечений во время войны. Она призналась, что после постоянных обстрелов и длительной разлуки с любимым, который ежедневно рискует жизнью на фронте, иногда задумывается, не занимается ли "ерундой".
Вас может заинтересовать:
- Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку
- Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание
- "Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред