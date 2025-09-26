Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

Украинская ведущая решила попробовать новый цвет волос.

https://stars.glavred.info/bolshe-ne-blondinka-lesya-nikityuk-zasvetila-kardinalno-novuyu-prichesku-10701419.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк поделилась новым фото со съемок шоу

Ведущая изменила прическу и цвет волос

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, уже активно вернулась к работе на съемочной площадке. В своем Instagram звезда показала новые образы, которые примерила во время съемок шоу "Кто сверху".

Никитюк поразила поклонников косплеем легендарной героини Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво". Она предстала брюнеткой с каре и в белой рубашке, воссоздав один из культовых кадров, где героиня держит сигарету.

видео дня

Леся Никитюк стала брюнеткой / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Хотя образ был временным и создан с помощью парика, фанаты посоветовали ведущей остаться брюнеткой, настолько им понравилась трансформация.

Фанаты оценили перевоплощение Леси Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Лесе Никитюк посоветовали оставить темный цвет волос / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк в парике понравилась фанатам / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кроме образа из "Криминального чтива", Леся поделилась с подписчиками целой подборкой ярких перевоплощений со съемок: вместе с Владимиром Дантесом она появилась в кимоно и японских сандалиях "гэта", а также в забавном костюме авокадо.

Леся Никитюк на шоу "Хто зверху" / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущая Леся Никитюк откровенно рассказала об отношениях со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. По словам Леси, из-за службы любимого они видятся редко, поэтому для нее большое счастье даже несколько минут телефонного разговора. В то же время Никитюк считает Дмитрия лучшим отцом их ребенка.

Телеведущая Леся Никитюк также поделилась переживаниями о работе в сфере развлечений во время войны. Она призналась, что после постоянных обстрелов и длительной разлуки с любимым, который ежедневно рискует жизнью на фронте, иногда задумывается, не занимается ли "ерундой".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред