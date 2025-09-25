"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

Кратко:
- Леся Никитюк рассказала о муже
- Как они поддерживают связь на расстоянии
Украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о своих отношениях с женихом-военным Дмитрием Бабчуком.
В интервью изданию NV знаменитость подчеркнула, что редко с ним видится.
"С Дмитрием видимся очень редко. Если удается созвониться по видеосвязи, это прекрасно. Как-то во время съемок "Хто зверху?" режиссер услышал в ухо, что мне звонит Дмитрий. У него было очень мало времени, он сказал всего несколько слов. Но даже ради этого мне разрешили немного отойти и поговорить. Это однозначно непросто, но хорошо, что хоть так", - отметила Никитюк.
Ведущая добавила, что поддерживает семейные традиции и является сторонницей института семьи.
"Очень это ценю и вообще поддерживаю институт семьи. Меня приучили к семейным традициям, и я буду передавать это же своим детям. Считаю, что семья – это главное. Когда она крепкая, то каждый приезд домой дает силы. Это первая ступень к достижению целей, потому что круг семьи очень мощный, и его энергетика максимально заряжает всех. Эту любовь и семейный очаг нельзя сравнить ни с чем", – сказала Леся.
Как Дмитрий Бабчук воспитывает сына
Недавно Леся Никитюк сообщила, что ее сыну исполнилось три месяца. В честь радостного события она также показала Дмитрия Бабчука. Леся отметила, что считает его лучшим папой.
Леся Никитюк - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что телеведущая Леся Никитюк скрывает лицо сына, однако делится счастливыми моментами своего материнства с поклонниками. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука.
Также Леся Никитюк поделилась с фанатами, как отдыхает со своим маленьким сыном на природе. Леся опубликовала видео с подписью: "Наш первый звонок", где в кадре она трясет погремушку, а малыш забавно дергает ручками и ножками.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
