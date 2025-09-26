Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

Алена Кюпели
26 сентября 2025, 08:39
254
Престарелая Лидия Шукшина, которая готовится к смерти, сообщила последнее желание.
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Кратко:

  • Чего хочет Шукшина
  • Как это связано с ее детьми

Мать путинистки Марии Шукшиной, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, озвучила свое предсмертное желание.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, путинистка имеет последнее предсмертное желание. А именно она желает, что бы помирились ее дочери - оголтелая приверженца войны Мария Шукшина и ее сестра Ольга.

видео дня

Как известно, ушлая Мария обобрала мать с сестрой до нитки. В частности, Мария отобрала у матери большую квартиру в центре террористической Москвы, а также квартиру в Санкт-Петербурге, которую продала дочь путинистки, бодибилдерша Анна.

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина собралась на тот свет/ Telegram-канал 112

Вторая же дочь умирающей звезды живет в однокомнатной квартире и содержит свою мать. Она также ненавидит свою сестру и давала множество интервью, в которых обвиняла ее в мошенничестве и краже.

"Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились, Маша звонит, Аня совсем с нами не общается. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения. Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь обо всех своих детях", — призналась старая Шукшина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мария Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:30Украина
Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

09:15Мнения
Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Последние новости

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:17

Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
10:16

В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

10:07

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

09:36

Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

09:29

Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на "горячее" направление

Реклама
09:25

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснилВидео

09:16

"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 сентября: Ракам - развлечения, Весам - важное решение

09:15

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца годамнение

09:00

Одесский припортовый завод готовят к продаже после длительного простоя - СМИ

08:55

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:39

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

08:32

Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

08:23

"Катится в ад": Трамп жестко раскритиковал Россию и ПутинаВидео

07:27

Ночной переполох в Дании: в Ольборге закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

07:10

Где три отличия между женщинами с дорожной сумкой: только самые внимательные их заметят

Реклама
06:46

РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с каратистом за 19 секунд

05:30

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

05:30

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

04:35

Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой методВидео

04:09

Что думает кот в течение дня, когда хозяин уходит из дома - ответ удивитВидео

03:30

Куда девать опавшие листья и когда они становятся убийцей сада

03:00

"Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб

02:30

Первый человек на Марсе: в NASA выбрали новых кандидатов в астронавты

01:55

Градус напряжения на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости

01:14

РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину: в ВСУ предупредили украинцев

00:41

Настольная игра, которая предшествовала шахматам: во что играли в Киевской РусиВидео

25 сентября, четверг
23:26

Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

23:13

Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

22:50

Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

22:18

Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

21:24

Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

21:23

Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

21:20

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

21:02

Эликсир для земли: как оздоровить почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем годуВидео

Реклама
20:55

Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку

20:36

Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине - что предполагается

20:15

Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленская лично встретилась с первой леди США

19:55

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

19:48

"Уйти нельзя остаться": эксперт раскрыл, может ли Ребров покинуть сборную

19:37

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:10

Когда мы перестали быть Россиеймнение

19:04

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

18:57

"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

18:55

Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять