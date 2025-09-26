Престарелая Лидия Шукшина, которая готовится к смерти, сообщила последнее желание.

Путинистка Шукшина технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Мать путинистки Марии Шукшиной, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, озвучила свое предсмертное желание.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, путинистка имеет последнее предсмертное желание. А именно она желает, что бы помирились ее дочери - оголтелая приверженца войны Мария Шукшина и ее сестра Ольга.

Как известно, ушлая Мария обобрала мать с сестрой до нитки. В частности, Мария отобрала у матери большую квартиру в центре террористической Москвы, а также квартиру в Санкт-Петербурге, которую продала дочь путинистки, бодибилдерша Анна.

Лидия Федосеева-Шукшина собралась на тот свет/ Telegram-канал 112

Вторая же дочь умирающей звезды живет в однокомнатной квартире и содержит свою мать. Она также ненавидит свою сестру и давала множество интервью, в которых обвиняла ее в мошенничестве и краже.

"Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились, Маша звонит, Аня совсем с нами не общается. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения. Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь обо всех своих детях", — призналась старая Шукшина.

Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

О персоне: Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

