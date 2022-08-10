Карма догнала: путинистка Шукшина лишилась квартир на миллионы

Мария Шукшина / Kp.ru

Российская актриса Мария Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

По информации РосСМИ, артистка обратилась в суд, чтобы получить обещанную ей застройщиком недвижимость.

Шукшина купила в элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе две двухкомнатные и одну четырехкомнатную квартиры общей стоимостью 200 миллионов рублей (3 млн 309 тыс. долларов). Строительство дома, в котором находятся объекты, должно было завершиться в 2007 году, однако работы продолжались до 2014 года, и после их окончания актриса так и не получила обещанную жилплощадь.

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По данным пресс-службы Тверского суда, Шукшина надеется решить проблему через суд, куда она направила соответствующий иск. Ближайшее заседание по делу назначено на 13 сентября.

Напомним, российская актриса Мария Шукшина в своем Телеграмм-канале призвала писать доносы на тех звезд, которые не поддержали войну в Украине и убийства мирных граждан.

Простимулировала вспомнить сталинские времена актрису ее подписчица, которую возмутило то, что на прогулочных катерах в столице террористического государства россии, звучат Верка Сердючка и София Ротару. В своем письме подписчица рассказывала, что "столкнулась с омерзительным зрелищем". Подписчица считает, что слушать сейчас такие композиции — кощунство.