Российская актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает 'запрещенку' в россии

Шукшина поддерживает войну в Украине. Фото Global Look Press

Российская актриса Мария Шукшина в своем Телеграмм-канале призвала писать доносы на тех звезд, которые не поддержали войну в Украине и убийства мирных граждан.

Простимулировала вспомнить сталинские времена актрису ее подписчица, которую возмутило то, что на прогулочных катерах в столице террористического государства россии, звучат Верка Сердючка и София Ротару. В своем письме подписчица рассказывала, что "столкнулась с омерзительным зрелищем". Подписчица считает, что слушать сейчас такие композиции — кощунство.

"Предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем", — заявила со свой стороны Мария Шукшина, которая полностью согласна с мнением людей.

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"И все ничего, но пляски под Сердючку и "Червону руту" выглядят насмешкой, безобразной и кривой", "Танцы под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно. Для кого-то пляски под Сердючку, в принципе могут стать провокационной дискриминацией образа русского человека", – процитировала путинистка Шукшина жалобы подписчиков.

Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани.

Как известно, опальная Волочкова большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.