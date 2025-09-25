Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку

У пары родилась еще одна дочь.

Георгий Судаков - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Георгий Судаков

Георгий Судаков рассказал о рождении дочери

Как назвали девочку

Украинский известный футболист Георгий Судаков сообщил, что у него с женой Елизаветой родилась вторая дочь.

На своей странице в соцсетях пара сделала общую публикацию и, оказывается, девочка родилась еще 17 сентября ростом 51 сантиметр и весом 3 килограмма.

Также счастливые родители рассекретили имя дочери, ее назвали Златой.

"Наш маленький мир родился 17.09.2025", - написали супруги.

Младшая дочь Георгия Судакова / фото: скрин instagram.com, Георгий Судаков

В публикации есть фото из роддома, а также на одном из снимков старшая дочь футболиста Милана нежно поцеловала маленькую сестренку.

Дочери Георгия Судакова / фото: instagram.com, Георгий Судаков

Поклонники и друзья написали множество поздравлений и пожелали маме и девочке крепкого здоровья.

"Поздравления, здоровья вашей красивой семье";

"Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления";

"Пусть ангелочек растет здоровеньким и послушным на радость счастливым родителям", - написано в комментариях.

Георгий Судаков с семьей / фото: instagram.com, Георгий Судаков

О персоне: Георгий Судаков Георгий Викторович Судаков родился 1 сентября 2002 года в городе Брянка, Луганская область, Украина - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера", молодежной и национальной сборных Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21, лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы 2023. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за харьковский "Металлист" (2013-2016) и донецкий "Шахтер" (2017-2019). В сезоне 2018/19 годов вместе с "горняками" стал чемпионом Украины среди игроков до 17 лет и признан лучшим игроком финального турнира. Кроме этого, по итогам сезона Георгия Судакова признали лучшим игроком атакующего плана среди игроков 2002 года рождения. По результатам опроса Георгий Судаков был признан лучшим игроком 2023 года в "Шахтере". Wikipedia

