"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

Миша Педан был значительной персоной.

https://stars.glavred.info/ona-ubivaet-dolgo-i-bolno-umer-znamenityy-fotograf-misha-pedan-10701386.html Ссылка скопирована

Миша Педан - причина смерти / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Миша Педан, pixabay.com/

Вы узнаете:

Миша Педан умер от рака

Каким он был человеком

Украинский известный фотограф Миша Педан, который был участником Харьковской школы фотографии, умер в возрасте 68 лет.

Печальное известие сообщила журналистка и писательница Екатерина Сергацкова.

видео дня

"Ушел из жизни Миша Педан. Друг, товарищ, критик, заноза, гениальный фотограф, визионер, харьковчанин, еврей, историческая фигура, член второй волны Харьковской школы фотографии, соучредитель UPHA и Warchive, наставник многих украинских фотографов", – написала писательница.

Она уточнила, что длительное время Миша боролся с раком.

"Рак – коварная болезнь, она убивает долго и больно. Миша долго болел и в последнее время почти только и был занят лечением. Если бы не болезнь, он бы еще столько хороших кадров сделал, и стольких фотографов смог бы поддержать — советом, знакомством со шведской фотосценой, стипендиями, которые он постоянно находил для украинских художников", — добавила Сергацкова.

Миша Педан / фото: facebook.com, Миша Педан

Также она рассказала, каким он был человеком.

"Миша любил друзей и коллег. Всегда искренне и щедро принимал у себя дома в Стокгольме вместе с семьей, женой и ближайшей соратницей Анной и дочками. Угощал фирменным кофе, всегда готовил что-то невероятно вкусное. Любил, когда дома были друзья, разговоры и немного опьянения", – отметила Екатерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Миша Педан Миша Педан – родился в 1957 году в Харькове. В 1990 году он переехал в Стокгольм, Швеция. До начала карьеры фотографа мужчина работал художником-оформителем в харьковском спорткомитете.

Миша Педан вместе с друзьями — Владимиром Старко, Сергеем Братковым, Геннадием Масловым, Леонидом Песиным, Игорем Манко и Константином Мельником — создал творческую группу "Госпром" ("Госпром"), которая сначала называлась "Контакты". Он также возглавил новый фотоклуб на базе дворца студентов Харьковского политехнического института. Там в 1987–1988 годах организовали два спектакля харьковской андеграундной фотографии "F-87" и "F-88".

С 2005 года Миша Педан преподавал в школе Kulturama в Стокгольме. В 2011-м основал объединение "Украинская фотографическая альтернатива", а в 2012-м - творческое объединение ULICA (Urban Life in Contemporary Art).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред