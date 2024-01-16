'Распаковка' года: известная блогер раскрыла свою беременность

Даша Евтух поделилась невероятной новостью.

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Блогерша Даша Евтух беременна / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Известная украинская блогер Даша Евтух, ставшая популярной в Сети благодаря нестандартным распаковкам, сообщила о своей беременности.

Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram. Даша опубликовала фото, которое было сделано в теплое время года. На снимке она позировала в белом платье, рядом с ней ее муж Александр Глазов. Влюбленные нежно держались за руки и смотрели друг на друга.

Блогерша Евтух беременна первенцем / фото: instagram / dashaevtukh_ _ official

"Ждем пополнения", - коротко подписала фотографию Даша и добавила смайлики. видео дня

Подписчики блогера изрядно обрадовались новости. В комментариях под фото они сразу начали поздравлять супругов с будущим первенцем.

Напомним, что известная блогерша Настя Талпа во второй раз беременна. На канале Анастасии в TikTok появился ролик, в котором она сначала говорит, что заказала мужу подарок, потом показывает, как вручает Богдану белый конверт, где был тест на беременность.

Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот. На своей странице в Instagram она поделилась видео, где позирует в черном вязаном лифчике, юбкой макси и, собственно, животом.

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