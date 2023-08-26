Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот

Александра Шульгина ждет второго ребенка от своего американского мужа.

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Александра Шульгина с мужем и беременным животом / Коллаж Главред, фото Instagram

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая вроде бы недавно объявила о том, что беременна во второй раз, показала свой внушительный животик.

На своей странице в Instagram она поделилась видео, где позирует в черном вязаном лифчике, юбкой макси и, собственно, животом. "Здорово так, жить для тебя", - подписала видео знаменитость.

Отметим, что многие комментаторы тут же прялись хвалить беременный образ Шульгиной. Многие обращали внимание, что беременная участница реалити прекрасно выглядит.

видео дня

На видео - беременная вторым ребенком Александра Шульгина:

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Шульгина поделилась фото со своим мужем и старшей дочерью.

Напомним, ранее победительница первого сезона проекта "Холостяк", которая недавно родила дочь и даже сообщила о помолвке, показала свою новорожденную дочь. На своей странице в Instagram, она написала, что девочку зовут Анджелина и она является "посланником Бога".

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