Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

Украинский музыкант Виктор Пашник сообщил о том, что его 5-летний сын Велес, который был в коме после удаления молочных зубов, умер.
Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.
"Легкого пути тебе, душенька. Предки, встречайте своего мальчика Лесика", - написал отец мальчика.
Отец также опубликовал прощальный пост со своим сыночком. "Лети наш Мальчик, лети...Всем нам с Небес свети...Покойся с миром, Любимый Наш Лесюня!" - написал он.
Маленький сын музыканта Велес попал в больницу после процедуры удаления молочных зубов в одной из клиник. Он находился в коме и врачи констатировали у малыша смерть мозга. Об этом артист писал на своей странице в Facebook.
По словам Пашника, его жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику, чтобы удалить два молочных зубчика. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией.
Позже на мальчика насильно надели маску и он уснул. Однако после этого, мать малыша услышала суету и к клинике стали пребывать бригады неотложной помощи.
После этого стало известно, что малыша в критическом состоянии перевезли в больницу, где констатировали смерть мозга.
Ранее также стало известно о том, что гитарист популярной украинской группы O.Torvald находится в критическом состоянии из-за серьезного ранения на фронте.
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