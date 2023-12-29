Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

Коллектив Imagine Dragons и платформа UNITED24 помогли построить новый дом для 15-летнего Саши из Новогригорьевки Николаевской области.

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Imagine Dragons помогли отстроить дом герою своего клипа Crushed / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Дом 15-летнего Александра из села Новогригоровка (Николаевская область), который был практически разрушен в результате обстрела страны-агрессора РФ, отстроили ‒ благодаря послам фандрейзинговой платформы UNITED24 ‒ американской рок-группы Imagine Dragons. В декабре 2022-го оператор-постановщик группы Тай Арнольд приехал в Украину как волонтер.

В Новогригоровке он познакомился с Сашей, дом которого разрушила Россия.

"Я смотрел на разрушенные дома и заметил, как Саша бродит в одиночестве. Мы начали общаться, и я узнал его историю, снял видео с ним, пока мы разговаривали. Пообщавшись с Imagine Dragons о клипе, я почувствовал, что кадры с Сашей могут рассказать важную историю об Украине и войне. В конце концов Саша согласился, и я очень рад, что мы создали хорошую историю, которая изменила его жизнь", — сказал Тай Арнольд.

видео дня

Именно так летом нынешнего года подросток стал героем клипа коллектива на песню Crushed.

Отмечается, что дом Александра был существенно разрушен, поэтому отстраивали целые фрагменты с нуля. В частности, к зданию достроили еще несколько комнат и веранду, о которой мечтала мать подростка.

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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