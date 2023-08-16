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Imagine Dragons выступили в Польше с юным украинцем из разрушенного русскими села

Дмитрий Видоменко
16 августа 2023, 10:45 обновлено 16 августа, 10:49
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Американская группа Imagine Dragons, выпустившая клил Crushed о разрушенном доме 14-летнего Саши из Николаевской области, выступила с ним в Польше.
Imagine Dragons, флаг
Юноша вышел на сцену с флагом Украины. После этого группа исполнила композицию Сrushed / коллаж Главред, скриншот из видео, фото ua.depositphotos.com

Американская рок-группа Imagine Dragons, которая выпустила в мае 2023 года клип на пенсю Crushed о разрушенном доме 14-летнего украинца Саши из Николаевской области, выступила в Польше с ним на своем концерте. Видео выступления было опубликовано в TikTok.

Юноша вышел на сцену с флагом Украины. После этого группа исполнила композицию Сrushed, держа руку на сердце.

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"Люди борются за свободу, люди борются за свой дом, люди борются за свою страну, города, села. Сегодня вечером здесь тот, чей дом разрушили в Украине, стерли с лица земли. Это реальность сегодня. Никто не заслуживает, чтобы его дом забрали, никто не заслуживает быть отправленным на войну в 2023 году. Пусть наши лидеры что-то сделают. Мы будем вместе и это закончится. Меньше всего, что мы можем сделать, это рассказать истории о борющихся людях, которые потеряли, но не проиграли", – сказал вокалист коллектива Imagine Dragons Дэн Рейнольдс.

видео дня

@a.obertosova Дякуємо @Imagine Dragons ?? #imaginedragons#концерт#музика#imaginedragonslive#imaginedragonsconcert#imaginedragons2023#рек#рекомендаціяукраїна??♬ оригінальний звук - a.obertosova

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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