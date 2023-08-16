Imagine Dragons выступили в Польше с юным украинцем из разрушенного русскими села

Американская группа Imagine Dragons, выпустившая клил Crushed о разрушенном доме 14-летнего Саши из Николаевской области, выступила с ним в Польше.

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Юноша вышел на сцену с флагом Украины. После этого группа исполнила композицию Сrushed / коллаж Главред, скриншот из видео, фото ua.depositphotos.com

Американская рок-группа Imagine Dragons, которая выпустила в мае 2023 года клип на пенсю Crushed о разрушенном доме 14-летнего украинца Саши из Николаевской области, выступила в Польше с ним на своем концерте. Видео выступления было опубликовано в TikTok.

Юноша вышел на сцену с флагом Украины. После этого группа исполнила композицию Сrushed, держа руку на сердце.

"Люди борются за свободу, люди борются за свой дом, люди борются за свою страну, города, села. Сегодня вечером здесь тот, чей дом разрушили в Украине, стерли с лица земли. Это реальность сегодня. Никто не заслуживает, чтобы его дом забрали, никто не заслуживает быть отправленным на войну в 2023 году. Пусть наши лидеры что-то сделают. Мы будем вместе и это закончится. Меньше всего, что мы можем сделать, это рассказать истории о борющихся людях, которые потеряли, но не проиграли", – сказал вокалист коллектива Imagine Dragons Дэн Рейнольдс.

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Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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