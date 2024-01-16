Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

Виктория рассказала, как пластическая операция влияет на лактацию, а также на внешний вид бюста.

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Виктория Варлей рассказала про опыт грудного вскармливания с имплантатами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Первого января 2024 года украинская актриса и бывшая участница шоу Холостяк-12 Виктория Варлей отмечала не только Новый год, но и появление на свет новой жизни - артистка родила девочку, которую назвала Мишель. Беременность и роды Варлей какое-то время скрывала, а вот своим опытом, как молодой мамы, она делится с удовольствием.

К примеру, в своем блоге в Instagram Виктория, которая ранее увеличивала себе грудь путем хирургического вмешательства, откровенно рассказала про грудное вскармливание младенца с имплантатами в бюсте.

"Наличие имплантов никак не влияет на период лактации. Дело в том, что все импланты устанавливаются под железой, тем самым нет никаких препятствий для выработки грудного молока", - отмечает Варлей.

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Также она рассказала, что имплантат при грудном вскармливании не деформируется, чего не скажешь про саму грудь. Поэтому для себя Варлей решила: после окончания лактации она займется усовершенствованием своего бюста. В первую очередь она хочет уменьшить размер, затем - подкорректировать при необходимости форму.

"Лично я еще до беременности хотела переделать грудь, и заменить на меньший имплант примерно на 250-300 ml (сейчас у меня стоит 375 ml). Для конституции моего тела 375 ml слишком большой, это влияет на спину, дает дополнительную нагрузку и эстетически мне больше нравится грудь небольшого размера. Но это мое личное мнение. Поэтому как только я закончу ГВ, сразу займусь этим вопросом", - поделилась планами Виктория Варлей.

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