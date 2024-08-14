Бездетная: бывшая Остапчука ответила на слухи о бесплодии

Кристина Горняк прокомментировала слухи о том, как собирается стать мамой.

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Кристина Горня, Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская / коллаж: Глафред, фото: instagram.com/kristygor/, instagram.com/vova_ostapchuk/

Украинская блогерша и юрист Кристина Остапчук – бывшая жена шоумена Владимира Остапчука прокомментировала свое возможное бесплодие.

На своей странице в Instagram, она прокомментировала слухи о том, что ее бывший муж якобы расстался с ней из-за того, что она бесплодна.

На днях бывшая избранница шоумена проверила свое женское и репродуктивное здоровье. Кристина хотела убедиться, все ли показатели в норме и влияют ли ее проблемы с почкой на способность в будущем родить. Этим она откровенно поделилась с подписчиками в своей социальной сети.

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Однако нашлись и те пользователи, которые заметили в словах Горняк скрытый подтекст. Они начали выписывать блоггеру, что она – "бездетная", мол, поэтому ее и бросил шоумен.

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Между тем, она отметила, что она еще "ого-го". "Кто говорит, что я старушка и уже бесплодна, хочу сказать, что я еще ого-го, мой АМГ (антимюллеров гормон) даже немного выше нормы. Врачи довольны, и я тоже. Все, что я в будущем хочу сделать, это только потому, что я не хочу волноваться, а не потому, что имею показания. И это говорит о том, что отложенное материнство – классная штука, если вы не имеете возможности стать мамой", - ответила на упреки Кристина.

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Напомним, Катя Остапчук убеждена, что дети ее мужа еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира.

А также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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