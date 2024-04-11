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Бывшая жена Остапчука призналась в чувствах к шоумену

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 23:59
Кристине Горняк понадобилось много времени на принятие развода с мужем.
Владимир Остапчук, Кристина Горняк
Кристина Горняк прокомментировала развод с Владимиром Остапчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его вторая жена, блогерша и нотариус Кристина Горняк, развелись осенью 2022 года после 2 лет брака. Шоумен быстро нашел бывшей жене замену (хотя Горняк намекает, что новая девушка появилась у него еще когда пара была официально в браке), а Кристина все еще находится в поиске.

Недавно блогерша дала интервью для YouTube-канала "Балючі теми". Там она заговорила про развод с Остапчуком.

В частности Горняк отметила, что разрыв между ними произошел вовсе не из-за того, что в их отношениях пропала любовь. По крайней мере с ее стороны. Ей было сложно принять и осознать расставание с Владимиром.

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"Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, в семье. И я не буду их терпеть. Есть моменты, когда в годовщину брака, например, мой бывший муж выставляет годовщину новых отношений. Не знаю, может, у кого-то любовь и прошла. Я могу только о себе говорить, о своих причинах и мыслях на момент развода, но это не потому, что прошла любовь с моей стороны. Четкое понимание, что я развелась, наступило где-то спустя два месяца после развода. Было так даже немножко грустно", - призналась Кристина Горняк.

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.

Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.

В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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