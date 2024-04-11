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Натянула до предела: Слава Каминская показала, как выглядит после пластики

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 12:59
Певица вышла на связь с поклонниками всего через два дня после пластической операции.
Слава Каминская
Слава Каминская после пластики - как сейчас выглядит Каминская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

На днях украинская певица Слава Каминская засветилась в кабинете пластического хирурга. К специалисту она пришла усовершенствовать свое лицо и бюст, который уже увеличивала ранее.

Сегодня в своем блоге в Instagram артистка впервые показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Она сняла короткий ролик из места, похожего на больничную палату.

Лицо Каминской после пластики изменилось - это стало заметно по разрезу глаз и высоте бровей. Впрочем она использовала фильтры на видео, поэтому полностью оценить результат работы хирурга поклонники пока не могут.

видео дня

Что же касается операции на бюсте, то тут певица продолжает держать интригу. Как пластика изменила эту часть ее тела, Слава Каминская показывать не торопится.

Слава Каминская
Слава Каминская после пластики - как сейчас выглядит Каминская / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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