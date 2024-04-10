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Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцем

Анна Подгорная
10 апреля 2024, 15:02
Иванна Онуфрийчук рассказала про свою первую беременность и показала кадры с животиком.
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук беременна - ведущая впервые станет мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук в начале декабря 2023 года спровоцировала слухи о беременности - тогда на семейном фото внимательные поклонники обратили внимание, что ее фигура начала округляться. Однако сама Онуфрийчук это отрицала.

Впрочем, прошло чуть больше 4 месяцев и ведущая все же решилась поделиться своим счастьем со всем миром - она ожидает первенца и уже находится на поздних сроках беременности. Об этом Иванна сообщила в интервью для Viva.

Ведущая рассказала, что к появлению ребенка она готовилась очень тщательно долгие годы. Сперва она искала правильного мужчину. Им для нее стал ее муж - казахский бизнесмен по имени Алмаз. Затем, после свадьбы, пара вместе вплотную занялась улучшением репродуктивного здоровья. И вот совсем скоро Онуфрийчук достигнет своей цели и станет мамой.

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"Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта - стать родителями. И уже сейчас, хотя ребенок еще не родился, я чувствую тесную связь с ним. Даже до того, как малыш начал двигаться, я разговаривала с ним, сознательно налаживала связь. Любимый тоже разговаривает с малышом. Я часто представляю себя мамой, представляю нашего ребенка: как он появится, каким будет, на кого будет похож, как мы будем с ним общаться. И это еще больше усиливает нашу связь", - рассказала ведущая. Также она призналась, что мечтает о большой семье.

Что такое Танці з зірками?

Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Украинские звезды шоу-бизнеса:

Ранее украинская певица Алина Гросу прокомментировала свой второй брак, который она пыталась скрыть от поклонников. Артистка рассказала, как устроена ее жизнь с новым мужем.

Также певец и тренер Голосу країни Артем Пивоваров засветил кольцо на безымянном пальце и заговорил о женитьбе. Известно, что около семи лет артист состоит в романтических отношениях.

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