Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

Слава Демин сейчас переживает с новой избранницей конфетно-букетный период.

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Слава Демин личная жизнь - Демин показал новую девушку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

В 2021 году украинский ведущий Слава Демин закончил 13-летние отношения с женой и матерью его единственного сына Ксенией Мищенко. И хоть шоумен продолжает поддерживать близкие отношения с бывшей, он готов с головой окунуться в новый роман.

Демин активно занимался поиском новой возлюбленной, ему даже приписывали отношения с украинской актрисой Ксенией Мишиной, однако на любовном фронте ему не везло. До недавних пор.

На своей странице в Instgram ведущий, впервые со времен расставания с Ксенией, подтвердил, что больше не одинок. Он опубликовал фото с возлюбленной с подписью: "Когда клево".

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Правда на снимок попали только руки влюбленных и большой букет красных роз, которые Демин, вероятно, преподнес своей избраннице. Ее лицо и личность шоумен пока скрывает от общественности.

Слава Демин личная жизнь - Демин показал новую девушку / instagram.com/slavademin_official

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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