Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

В 2021 году украинский ведущий Слава Демин закончил 13-летние отношения с женой и матерью его единственного сына Ксенией Мищенко. И хоть шоумен продолжает поддерживать близкие отношения с бывшей, он готов с головой окунуться в новый роман.
Демин активно занимался поиском новой возлюбленной, ему даже приписывали отношения с украинской актрисой Ксенией Мишиной, однако на любовном фронте ему не везло. До недавних пор.
На своей странице в Instgram ведущий, впервые со времен расставания с Ксенией, подтвердил, что больше не одинок. Он опубликовал фото с возлюбленной с подписью: "Когда клево".
Правда на снимок попали только руки влюбленных и большой букет красных роз, которые Демин, вероятно, преподнес своей избраннице. Ее лицо и личность шоумен пока скрывает от общественности.
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Украинские звезды шоу-бизнеса:
Ранее украинская певица Алина Гросу прокомментировала свой второй брак, который она пыталась скрыть от поклонников. Артистка рассказала, как устроена ее жизнь с новым мужем.
Также певец и тренер Голосу країни Артем Пивоваров засветил кольцо на безымянном пальце и заговорил о женитьбе. Известно, что около семи лет артист состоит в романтических отношениях.
Читайте также:
- 39-летняя Слава Каминская сделала пластику - что перекроила певица
- Жена Романа Сасанчина потеряла ребенка и раскрыла подробности трагедии
- Лобода показала взрослую красавицу-дочь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред