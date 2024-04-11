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"Невероятно нежные": Виталий Козловский показал романтичные фото с женой

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 12:11
Певец поделился снимками из семейного архива времен беременности Юлии.
Виталий Козловский, Юлия Бакуменко
Виталий Козловский с женой - певец показал "беременную" фотосессию с Бакуменко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский в феврале впервые стал отцом. Незадолго до появления первенца он женился на матери своего ребенка - пиар-менеджере Юлии Бакуменко.

Счастливая пара наслаждается новым статусом родителей, который скрывала около месяца. Теперь про свое счастье они могут говорить открыто.

Во время беременности Юлии семья Козловских сделала романтическую "беременную" фотосессию. Ее кадрами артист поделился в своем блоге в Instagram. "Моя. Или это уже можно в таком положении говорить "мои"?" - подписал нежные снимки Виталий.

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В кадре Бакуменко и Козловский позируют в вечерних нарядах: он - в черном костюме и белой рубашке, она - в элегантном черном платье без бретелек, которое элегантно подчеркнуло ее беременный животик. На фото будущие родители выглядели умиротворенными и совершенно счастливыми.

Виталий Козловский, Юлия Бакуменко
Виталий Козловский с женой - певец показал "беременную" фотосессию с Бакуменко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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