Бен Стиллер объяснил, что его тронуло сильнее всего в истерзанной войной Украине / коллаж фото ТСН и УНИАН

Легендарный американский актер-комик и режиссер Бен Стиллер в эксклюзивном интервью ТСН рассказал о самом сильном впечатлении от своего недавнего визита в охваченную войной с Россией Украину.

Артиста и посла доброй воли ООН сильнее всего его шокировали разрушения, к которым привели обстрелы оккупантов и истории простых украинцев. В частности, Стиллеру особо запомнился рассказ украинки, которой с 10-летними близнецами пришлось ночью бежать в безопасное место.

"Они даже не знали, когда смогут выйти на улицу. И вот этот террор, намеренно направленный на гражданских – это просто противно. Другой молодой человек рассказал, что это был как фильм ужасов – никто не знал, куда бежать. Живые разговоры с пострадавшими дают понимание, что именно происходило и как. Мир должен об этом знать, чтобы помочь остановить. Самый первый мой посыл – мы не имеем права забывать о беженцах", – заявил артист.

Также Стиллера крайне шокировала жуткая история о женщине из Харькова.

"Ей раздробило ногу, прохожие помогли ей добраться до больницы. А потом, через несколько дней, больницу тоже разбомбили", ‒ подытожил артист.

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Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксей - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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