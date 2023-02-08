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Басков унизил Долину прямо со сцены

8 февраля 2023, 13:54
Николай Басков решил язвительно подколоть Ларису Долину.
Басков, Долина
Басков, Долина / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, со сцены унизил свою коллегу Ларису Долину.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео со съемок шоу на росТВ.

На кадрах Басков решил язвительно подколоть Долину.

"Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место", - заявил Басков со сцены.

Примечательно, что певица очень относится к собственной профессиональной репутации, но никак не отреагировала на комментарий Баскова.

Басков
Басков / скриншот

Напомним, ранее стало известно, что в России Баскова пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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Автор: Сергей Кущ
шоу-бизнес Николай Басков Лариса Долина
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