Анастасия Оруджова после травмы колена заинтриговала снимком в новом платье на Танцях з зірками

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

Звезда Лиги Смеха и Женского квартала Анастасия Оруджова призналась в ночь на 5 сентября, что во время генеральной репетиции порвала связку, и срочно ездила к врачам.

Как оказалось, девушке настоятельно не рекомендовали танцевать, но она все же вышла на паркет, хоть они с Денисом Самсоновым и не заработали высоких баллов.

Теперь все ждут информации о том, выйдет Анастасия Оруджова на паркет во втором выпуске, или нет. Артистка пока что ничего официально не заявляла но после того, как 1+1 рассекретил новую ведущую балкона на 12 сентября, Анастасия неожиданно опубликовала фото в шикарном синем платье в своих сториз.Читайте такжеИрина Билык стала ведущей балкона во втором выпуске шоу Танці з зірками

Девушка не стала ничего объяснять, заинтриговав поклонников, не наряд ли это для второго эфира. Но мы напоминаем, что в этом синем платье Анастасия записывала "визитку" для шоу, которая показывалась перед выступлением.

Таким образом, до сих пор остается неизвестным, будет ли девушка вообще участвовать в проекте после травмы неделю назад.

Напомним, новый сезон шоу Танці з зірками 2021 выходит на 1+1 каждое воскресенье в 21-00 с 5 сентября.