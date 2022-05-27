Alyona Alyona рассекретила причины ее расставания с молодым любовником

Альона Альона рассказала, почему рассталась с парнем / instagram.com/alyona.alyona.official

30-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) призналась, почему на самом деле рассталась со своим возлюбленным, блогером Денисом Yoxden.

Пара объявила о расставании в символичный день - 14 февраля, на праздник всех влюбленных. Тогда Савраненко отделалась общими фразами о любви, дружбе и уважении, но не вдавалась в подробности.

В интервью для Зіркового шляху певица все же раскрыла настоящие причины того, почему роман с Денисом закончился разрывом, а не Маршем Мендельсона и детишками.

Так Alyona Alyona намекнула, что немалую роль в расставании с Yoxden сыграла ее популярность. "Причин на самом деле несколько. Но, наверное, больше всего это то, что мы осознали, что если продолжать строить вместе будущее, все же будет… У него своя карьера, у меня своя. У него свои взгляды, у меня свои. Если бы я была неизвестна, возможно, нам было бы гораздо проще жить дальше. А поскольку я известна и наши векторы в творчестве расходятся, это очень сложно. Мы понимали последствия, я бы не хотела давить своей карьерой его карьеру, а он бы не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была удивлена ​​тем, что он делает. Или разочарована", - поделилась артистка.

Также проблемой стала и разница в возрасте между возлюбленными - Савраненко старше Дениса на пару лет, и уже успела "нагуляться". Теперь же ей хочется покоя у умиротворения, в то время как ее бывший партнер только начинает "жить": "Все же у нас есть разница в возрасте, он немного моложе. Я, скажем так, одно время в своей жизни попробовала все, нагулялась, я уже построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей… А он не все пробовал из того, что я пробовала. Не пожил той жизнью, и где-то мы отдаем себе отчет, что еще пять лет можно прожить, а дальше оно начнет выстреливать. Его желание быть где-нибудь везде, мое желание где-то приземлиться".

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