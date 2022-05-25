Маша Ефросинина показала самый дорогой подарок на День рождения от любимого мужчины

Маша Ефросинина показала трогательный подарок от сына ко Дню рождения / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина 25 мая отмечает День рождения. В этом году она отметила праздник вдали от дома и от мужа, бизнесмена Тимура Хромаева.

Ведущая показала, с чего началось ее праздничное утро, на своей странице в Instagram. Она, лежа на кровати, засняла на видео, как к ней в комнату прокрадывается ее семилетний сын Александр.

Мальчик вручил маме небольшой, но гармонично составленный букет цветов в красивой обертке. Маша отметила, что это - ее первые цветы в этот день.

Саша поздравил маму с праздником, и рассказал, что букет он купил за собственные карманные деньги. Ефросинину очень растрогал такой жест со стороны ее маленького джентльмена.

Внимание сына ей было вдвойне приятно, потому что он позаботился о том, чтобы многолетняя традиция, которую начал его отец, не прервалась. "Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужа! Но сегодня, когда мы в тысячах километров друг от друга, наш сын не дал этой традиции прерваться!" - похвасталась Ефросинина.

Маша Ефросинина показала трогательный подарок от сына ко Дню рождения / instagram.com/mashaefrosinina

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