"Лучше бы не приезжал!": Тоня Матвиенко встретилась с мужем в Германии и прокомментировала развод

Тоня Матвиенко встретилась с Арсеном Мирзояном в Германии / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью для Зіркового шляху раз и навсегда развеяла слухи о разводе с супругом, певцом Арсеном Мирзояном.

Сплетни о расставании звездной пары начали ходить еще в конце 2021 года и в апреле 2022 года разгорелись с новой силой. Тогда артистка в шутливой форме дала опровержение, а в свежем интервью призналась, почему, по ее мнению, ее развод с Мирзоняном невозможен. По крайней мере сейчас.

"Это блогеры. У них там было какое-то видеообщение, обсуждали, что Дорофеева с Дантесом расстались, ну и нас туда. Как-то оно подхватилось, сплетни... Так много начали везде об этом писать, но ведь это неправда. Я мужа не вижу! И вот думаю – как можно было расстаться? По телефону поссориться? Как-то это... Странно", - рассказала Матвиенко.

Кажется, их с Мирзояном отношения сейчас стали даже Крепче. Певица сейчас находится в Магдебурге, с маленькой дочерью. Недавно ей все же удалось увидеть мужа - он с волонтерским заданием был в Германии проездом.

Пара смогла провести вместе всего день - впервые за месяцы войны. "Лучше бы не приезжал! Это такие муки - опять прощаться!"- со слезами на глазах рассказала певица.

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