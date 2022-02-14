Снова одинока: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом на День святого Валентина

Alyona Alyona и Yoxden больше не вместе / facebook.com/savranenkoalyona

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, огорчила фанатов грустным известием - она рассталась со своим молодым человеком - тиктокером Денисом Yoxden.

Об этом она сообщила не в Instagram где активно ведет блог на волнующие ее темы, а на своей странице в Facebook.

"Сегодня валентинка выглядит так ❤️ P.S. Мы с Денисом остались любящими друзьями", - написала певица.

К сообщению о разрыве отношений девушка приложила изображение красно-черного сердца с желто-синим гербом Украины и надписью: "Горжусь армией! Люблю Украину!"

Причины расставания Савраненко пока не раскрывает.

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Алена Савраненко рассталась с возлюбленным на День всех влюбленных / facebook.com/savranenkoalyona

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В сентябре 2021 года Алена Савраненко впервые представила публике своего избранника - Дениса Yoxden. Они жили вместе, и певица не раз говорила о том, как сильны их чувства.

Пара даже провела Новый год вместе с родителями Дениса, поздравив поклонников в социальных сетях забавной открыткой в ретро-стиле.

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