Снова одинока: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом на День святого Валентина

Савраненко заверяет - им удалось остаться друзьями.
Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, огорчила фанатов грустным известием - она рассталась со своим молодым человеком - тиктокером Денисом Yoxden.
Об этом она сообщила не в Instagram где активно ведет блог на волнующие ее темы, а на своей странице в Facebook.
"Сегодня валентинка выглядит так ❤️ P.S. Мы с Денисом остались любящими друзьями", - написала певица.
К сообщению о разрыве отношений девушка приложила изображение красно-черного сердца с желто-синим гербом Украины и надписью: "Горжусь армией! Люблю Украину!"
Причины расставания Савраненко пока не раскрывает.
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В сентябре 2021 года Алена Савраненко впервые представила публике своего избранника - Дениса Yoxden. Они жили вместе, и певица не раз говорила о том, как сильны их чувства.
Пара даже провела Новый год вместе с родителями Дениса, поздравив поклонников в социальных сетях забавной открыткой в ретро-стиле.
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