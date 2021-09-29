Alyona Alyona наконец-то показала бойфренда и рассказала о жизни с ним

Alyona Alyona рассказала о личной жизни/ Фото 1+1

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) впервые вышла на публику вместе со своим бойфрендом, которого зовут Денис. Раньше звезда скрывала подробности личной жизни и лишь совсем недавно начала немного приоткрывать завесу тайны.

Возлюбленный Alyona Alyona – блогер и тиктокер Денис. Недавно пара начала жить вместе и, по словам артистки, для нее это болезненная тема. Девушка говорит, что пока что ей тяжело жить в квартире парня. В целом, это для нее первый опыт.

"Это болезненный вопрос. Он мне очень нравится, и я решила жить на его территории. Это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. У него небольшое жилье, а у меня много вещей, поэтому для меня это сложно", – призналась Alyona Alyona в программе ЖВЛ.

Аlyona Alyona со своим парнем Денисом / скриншот

Как сообщал Главред, ранее певица Alyоna Alyona рассказала, когда познакомилась со своим парнем, когда начались их отношения, и чем он вообще занимается. Кроме того, девушка призналась, о какой свадьбе мечтает.