"Традиция устарела": Аlyona Alyona разоткровенничалась об идеальной свадьбе

Alyona Alyona рассказала об идеальной свадьбе / instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская рэперша Аlyona Alyona призналась, о какой свадьбе мечтает.

"Свадьба, как по мне, в традиционном понимании очень устарела. Очень многие люди придут на это застолье, обсудят, в чем жених, в чем невеста, с какой стороны кто пришел, кто что выпил, что подарили. Понимаешь, я не хочу этого всего", - рассказала певица Насте Каменских в программе Светская жизнь.

При этом звезда уточнила, что мечтает куда-то рвануть с любимым в медовый месяц, чтобы получить яркие эмоции.

"Мне кажется намного авантюрней рвануть в какую-то страну просто на один день и все эти деньги прокатать, прогулять. Запомнить это, как что-то самое яркое, пока не родятся дети, не появятся другие яркие моменты", - добавила рэперша

Ранее Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом.

Также Главред писал о том, что певица Alyоna Alyona рассказала, когда познакомилась со своим парнем, когда начались их отношения, и чем он вообще занимается.