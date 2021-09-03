Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом

Украинская певица Alyona Alyona призвала выпустить на волю свои желания.
Украинская рэперка Alyona Alyona, которую недавно вызывали на допрос в полицию, рассказала, какие у нее желания и мечты, которые она хочет когда-нибуть осуществить.
Alyona Alyona в своем Instagram предложила фанатам не бояться своих желаний.
"НЕ бойтесь своих желаний. Часто за навязанной окружением мнением мы теряем себя и свои хочу. С детства нас травят: "Это плохо!", "То нельзя", "за это накажут!", "Этого не делай!", "Подумай, что скажут люди!". Именно сейчас время выпустить наружу свои желания", - рассказала она.
Список желаний Alyona Alyona
- Свадьба в Лас Вегасе! Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете яркий город!
- Прыгать на кровати, пока она не сломается. Потому что никогда нельзя было.
- Записать фит с Эминемом. Потому что кумир.
- Заняться любовью в невесомости. Потому что хочется почувствовать - как это.
- Невероятно хочу обнять панду.
- Приехать на розовом кабриолете на кофе и не выходя из автомобиля взять Брю Орандж.
"Важно! Не путайте свои желания и своих демонов", - советует певица
Поклонники рэперши бурно отреагировали на желания своей кумирши.
"Ооо, ну фіт з Емінемом - це взагалі космос. Як хочеться це почути", "Блин реально крутая! Все мы чего-то хотим но всегда сдерживаем себя", "Як там кажуть ? А точно закоти губу", "Альона, ви неймовірна", "Топчик", - пишут ей в комментариях.
Ранее Alyona Alyona рассекретила имя своего парня, когда они переезжали. Парня Alyona Alyona зовут Денис.