Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом

Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская рэперка Alyona Alyona, которую недавно вызывали на допрос в полицию, рассказала, какие у нее желания и мечты, которые она хочет когда-нибуть осуществить.

Alyona Alyona в своем Instagram предложила фанатам не бояться своих желаний.

"НЕ бойтесь своих желаний. Часто за навязанной окружением мнением мы теряем себя и свои хочу. С детства нас травят: "Это плохо!", "То нельзя", "за это накажут!", "Этого не делай!", "Подумай, что скажут люди!". Именно сейчас время выпустить наружу свои желания", - рассказала она.

Список желаний Alyona Alyona

Свадьба в Лас Вегасе! Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете яркий город!

Прыгать на кровати, пока она не сломается. Потому что никогда нельзя было.

Записать фит с Эминемом. Потому что кумир.

Заняться любовью в невесомости. Потому что хочется почувствовать - как это.

Невероятно хочу обнять панду.

Приехать на розовом кабриолете на кофе и не выходя из автомобиля взять Брю Орандж.

"Важно! Не путайте свои желания и своих демонов", - советует певица

Поклонники рэперши бурно отреагировали на желания своей кумирши.

"Ооо, ну фіт з Емінемом - це взагалі космос. Як хочеться це почути", "Блин реально крутая! Все мы чего-то хотим но всегда сдерживаем себя", "Як там кажуть ? А точно закоти губу", "Альона, ви неймовірна", "Топчик", - пишут ей в комментариях.

Ранее Alyona Alyona рассекретила имя своего парня, когда они переезжали. Парня Alyona Alyona зовут Денис.