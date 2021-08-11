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Alyona Alyona показала повестку в полицию по уголовному делу из-за гонок

11 августа 2021, 19:35

Украинская реперша ответила показала, что из-за скандальных дрифтовых гонок ее вызывают на допрос.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / 1+1

Alyona Alyona 11 августа после скандальной гонкой пришла на Софийскую площадь отмывать ее после дрифта, который организовали Red Bull Украина. Она заявила, что "Alyona Alyona и ее команда" убирают.

Девушка действительно проработала на площади, и журналисты, которые съехались, брали у нее интервью - это Alyona Alyona показала в своих сториз.

Она подчеркнула, что ей сказали, что это не реклама, а промо-ролик ко Дню Независимости, и намекнула, что три украинских телеканала снимали все это утром, но когда начался скандал, "перемонтировала видео". Названия каналов, однако певица не озвучила.

В финале своих сториз за 11 августа она показала общее фото с командой и заскринила повестку в полицию - в графе не указано в качестве кого. Повестка в Шевченковское районное отделение ГУНП в городе Киеве.

Гонки на Софийской площади - что известно

  • Утром 10 августа на Софийской площади Alyona Alyona заметили во время участия в съемке в дрифтовой гонке с иностранным гонщиком. После съемок на площади остались черные следы протекторов, но их никто не убрал.
  • Люди начали писать Alyona Alyona возмущенные комментарии, даже под ее новым клипом, который певица как раз решила выпустить с финалисткой отбора на Евровидение Krut. Alyona Alyona дерзко сняла с себя ответственность.
  • Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, прокуратура изъяла машины, которые участвовали в дрифте.
  • После открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей
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