Alyona Alyona показала повестку в полицию по уголовному делу из-за гонок

Украинская реперша ответила показала, что из-за скандальных дрифтовых гонок ее вызывают на допрос.
Alyona Alyona 11 августа после скандальной гонкой пришла на Софийскую площадь отмывать ее после дрифта, который организовали Red Bull Украина. Она заявила, что "Alyona Alyona и ее команда" убирают.
Девушка действительно проработала на площади, и журналисты, которые съехались, брали у нее интервью - это Alyona Alyona показала в своих сториз.
Она подчеркнула, что ей сказали, что это не реклама, а промо-ролик ко Дню Независимости, и намекнула, что три украинских телеканала снимали все это утром, но когда начался скандал, "перемонтировала видео". Названия каналов, однако певица не озвучила.
В финале своих сториз за 11 августа она показала общее фото с командой и заскринила повестку в полицию - в графе не указано в качестве кого. Повестка в Шевченковское районное отделение ГУНП в городе Киеве.
Гонки на Софийской площади - что известно
- Утром 10 августа на Софийской площади Alyona Alyona заметили во время участия в съемке в дрифтовой гонке с иностранным гонщиком. После съемок на площади остались черные следы протекторов, но их никто не убрал.
- Люди начали писать Alyona Alyona возмущенные комментарии, даже под ее новым клипом, который певица как раз решила выпустить с финалисткой отбора на Евровидение Krut. Alyona Alyona дерзко сняла с себя ответственность.
- Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, прокуратура изъяла машины, которые участвовали в дрифте.
- После открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей