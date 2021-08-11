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Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь

11 августа 2021, 18:07

Певица утверждает, что стала чуть ли не жертвой обстоятельств с такими гоночными покатушками.

Alyona Alyona на Софийской площади / соцсети

Певица Alyona Alyona после скандального дрифта на Софийской площади в Киеве, решила искупить вину.

Рэперша пришла отмывает загрязненную брусчатку от следов автомобильных протекторов.

В Facebook появились кадры, на которых Алена Савраненко (настоящее имя артистки), как истинная рэперша умеет отвечать за слова/поступки - на деле.

Так, звезда вместе с другими участниками и организаторами незаконных гонок в исторической части столицы вооружились щетками, и склонились над испачканной брусчаткой, пытаясь отмыть грязь, и заодно "обелить совесть".

"Накосячили - мою. Алена Алена и ее команда чистит Софиевскую площадь после дрифта", - говорится в описании к кадру.

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При этом певица утверждает, что стала чуть ли не жертвой обстоятельств с такими гоночными покатушками вокруг памятника Богдану Хмельницкому и рядом, которые рекламщики провели без разрешения городских властей.

"Она возмущена, потому что будто не была в курсе о дрифте в центре города. Пиар или стыд?" - пишет Жигайло.

Скандальная съемка на Софийской площади - о чем ранее писал Главред:

Как известно, 10 августа, в историческом центре Киева - на Софийской площади неизвестные провели съемки ролика где два авто дрифтили без специальных ограждений, что могло принести вред людям, проходящим мимо. Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская реперша Alyona Alyona.

Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, но неизвестно, кем в нем будет проходить Alyona Alyona - соучастницей или свидетелем.

Столичная прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве. Машины изъяли в рамках расследования этого правонарушения, сообщает пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Софийская площадь Alyona Alyona
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