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Alyona Alyona впервые высказалась о скандальной съемке на Софийской площади

10 августа 2021, 18:22

Скандальная певица снова оправдывается за очередное нарушение законов Украины.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Скандальная певица Alyona Alyona снова влипла в скандал. Теперь не из-за неуважения к флагу Украины, а из-за неадекватного поведения и гонок в центре столицы Украины, которые проходили без какого-либо разрешения.

После того, как певицу опознали, как участницу скандального перфоменса, она была вынуждена ответить на вопросы от украинцев в своем сториз.

Alyona Alyona заявила, что вообще ничего не знала - ни о разрешениях, ни о запретах ни о законах Украины. Кроме того ей сказали, что это видео с дрифтом приурочено ко Дню Независимости, а ее пригласили сняться в дрифте в качестве лидера мнений. Также Алена отметила, что это не были съемки рекламы, тем более — ее клипа.

"В Украину прилетел гонщик Конор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений, одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила и по окончании всего этого приедут клининговые машины, это все отчистят", — прокомментировала ситуацию реперша.Читайте такжеГолая Alyona Alyona обмоталась флагом Украины и разозлила украинцев

Кроме того, Alyona Alyona полностью сняла с себя ответственность и предложила обращаться к "компании-органиазтору" действа.

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"Ни я, ни моя командна все это не организовывали, - заявила певица, - все ваши вопросы отправляйте организаторам мероприятия - Редбулл".

Как известно, 10 августа, в историческом центре Киева - на Софийской площади неизвестные провели съемки ролика где два авто дрифтили без специальных ограждений, что могло принести вред людям, проходящим мимо. Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская реперша Alyona Alyona.

Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, но неизвестно, кем в нем будет проходить Alyona Alyona - соучастницей или свидетелем.

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