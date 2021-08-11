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После открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей

11 августа 2021, 10:25

Представители компании Red Bull вечером 10 августа наконец отреагировали на всеукраинский скандал, виновниками которого стали.

Гонки на Софийской площади
Гонки на Софийской площади / кадр из видео

Утром 10 августа в сердце Киева на Софийской площади двое гонщиков устроили опасный дрифт прямо на пешеходной части ради съемки с иностранным гонщиком.

Видео с этим попало в Сеть, и потом оказалось, что организаторы не отчистили площадь от следов дрифта, оставив ее черной, а также, что в гонке участвовала одна из популярных и скандальных артисток - Alyona Alyona.

Поднялся скандал, полиция завела уголовное дело. Но представители Red Bull Украина отреагировали только поздно вечером 10 августа.

"Red Bull Україна просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъемку, которая сегодня утром произошла на Софийской площади. К несчастью, случалось так что мы не придержались всех необходимых процедур. Это был недосмотр з нашей стороны, и мы глубоко сожалеем об этом", - пишут они.

Софийская площадь после гонок
Софийская площадь после гонок / кадр из видео

По словам представителей компании Red Bull, они сначала хотели привести все в порядок - как до их гонки, но что-то пошло не так, и они до сих пор продолжают отчищать Софийскую площадь.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали много лет", - подчеркнули в Red Bull.

Alyona Alyona решительно сняла с себя ответственность за участие в дрифте, и заявила, что компания заверила ее в том, что все предусмотрено и договорено.

Полиция завела уголовное дело из-за скандальной гонки. Прокуратура уже изъяла автомобили со скандальной гонки.

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Софийская площадь Alyona Alyona новости шоу бизнеса
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