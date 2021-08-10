Скандальный дрифт с Alyona Alyona: прокуратура изъяла автомобили

Машины, которые участвовали в дрифте, арестовали

Столичная прокуратура изъяла автомобили, которые сегодня участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве. Машины изъяли в рамках расследования этого правонарушения, сообщает пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

"По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, продолжаются следственные действия", - заявила представительница столичной прокуратуры.

Эти автомобили устроили дрифт на Софийской площади для съемок, которые проводила частная компания. Проведение этих съемок столичные власти и полиция не разрешали.

После дрифта на Софийской площади остались следы от шин автомобилей. Сейчас на месте работает частная клининговая компания, которая пытается убрать следы.

Скандальная съемка на Софийской площади - о чем ранее писал Главред:

Как известно, 10 августа, в историческом центре Киева - на Софийской площади неизвестные провели съемки ролика где два авто дрифтили без специальных ограждений, что могло принести вред людям, проходящим мимо. Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская реперша Alyona Alyona.

Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, но неизвестно, кем в нем будет проходить Alyona Alyona - соучастницей или свидетелем.